Дарт Вейдер, Муфаса, король Замунды: умер легендарный голливудский актер

Известный голливудский актер Джеймс Эрл Джонс, известный по озвучке злодея Дарта Вейдера в оригинальной трилогии «Звездный войн», умер у себя дома в округе Датчесс, штат Нью-Йорк. Об этом пишет издание DeadLine.

Отмечается, что информацию журналистам подтвердили в Independent Artist Group.

В материале говорится, что Джонс был одним из немногих актеров, которые получили так называемый EGOT: премии Эмми, Грэмми, Оскар, Тони (присуждаемую за достижения в американском театре).

Джонс родился в 1931 году. Его карьера продолжалась 60 лет. За это время он сыграл почти 200 ролей, начиная с классического фильма Стэнли Кубрика 1964 года «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил атомную бомбу».

Кроме того, Джонс озвучил Муфасу в мультфильме «Король Лев» 1994 года, а также в одноименном ремейке 2019 года. Также среди заметных ролей есть исполнение Тулсы Дума в «Конане-Варваре», короля Замунды в картине «Поездка в Америку» и прочие.