Спустя более полугода после того, как Кейт Миддлтон шокировала общественность новостью о том, что у нее диагностировали рак, она сообщила о том, что успешно завершила курс химиотерапии. Соответствующее видео принцесса опубликовала в своих аккаунтах в соцсетях, пишет Фокус.
ВИДЕО ⟩ Кейт Миддлтон сообщила об окончании химиотерапии и показала очень личные кадры
«Сейчас, когда лето подходит к концу, я не могу передать словами, какое это облегчение - наконец-то закончить курс химиотерапии. Последние девять месяцев были невероятно тяжелыми для нашей семьи. Жизнь, как вы знаете, может измениться в одно мгновение, и нам пришлось искать преодолеть бурные воды и неизвестные дороги», - говорит принцесса Уэльская.
По ее словам, путь к выздоровлению был «сложен, страшен и непредсказуем для всех, кто рядом».
Кейт призналась, что, смирившись с диагнозом, она столкнулась с собственной уязвимостью и новым взглядом на все.
«Это время, прежде всего, напомнило нам с Уильямом о необходимости задуматься и быть благодарными за простые, но важные вещи в жизни, которые многие из нас часто принимают как должное. Просто любить и быть любимым», - продолжает Кэтрин.
Сейчас она делает все возможное, чтобы ремиссия продолжалась как можно дольше и закончилась абсолютным выздоровлением.
«Хотя я закончила химиотерапию, мой путь к выздоровлению и полному восстановлению долог, и я должна продолжать принимать каждый день таким, какой он есть. Однако я с нетерпением жду возвращения к работе и мероприятиям в ближайшие месяцы, когда смогу. Несмотря на все, что было до этого, я вступаю в новую фазу выздоровления с новым чувством надежды и благодарности за жизнь», - говорит принцесса.
Она вместе с Уильямом благодарит всех за ту огромную поддержку, которая пришла к ним со всего мира и дала силы для борьбы.
«Доброта, сочувствие и сострадание каждого в наш л адрес были восхитительны», - подчеркнула жена наследника престола.
Напоследок Кейт обратилась к тем, кто, как и она, борется с тяжелой болезнью:
«Всем тем, кто продолжает свой путь к раку: я остаюсь с вами, бок о бок, рука об руку. Из тьмы может прийти свет, так пусть же этот свет сияет ярко».
В январе 2024 года Кейт была экстренно госпитализирована, ей сделали операцию на брюшной полости. После этого она исчезла из информационного пространства, в результате чего поползли слухи и начали множиться теории заговора. Многие говорили, что Кейт уже нет в живых. Чтобы пресечь все домыслы, в марте принцесса Уэльская записала видео, где рассказала о своем диагнозе.