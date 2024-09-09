ВИДЕО Кейт Миддлтон сообщила об окончании химиотерапии и показала очень личные кадры

«Сейчас, когда лето подходит к концу, я не могу передать словами, какое это облегчение - наконец-то закончить курс химиотерапии. Последние девять месяцев были невероятно тяжелыми для нашей семьи. Жизнь, как вы знаете, может измениться в одно мгновение, и нам пришлось искать преодолеть бурные воды и неизвестные дороги», - говорит принцесса Уэльская.

По ее словам, путь к выздоровлению был «сложен, страшен и непредсказуем для всех, кто рядом».

Кейт призналась, что, смирившись с диагнозом, она столкнулась с собственной уязвимостью и новым взглядом на все.

«Это время, прежде всего, напомнило нам с Уильямом о необходимости задуматься и быть благодарными за простые, но важные вещи в жизни, которые многие из нас часто принимают как должное. Просто любить и быть любимым», - продолжает Кэтрин.

Сейчас она делает все возможное, чтобы ремиссия продолжалась как можно дольше и закончилась абсолютным выздоровлением.