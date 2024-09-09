ВИДЕО В одном из районов Таллинна заметили большую змею

«Чей-то любимец отправился на прогулку?» - спрашивает в группе Eksootilised koduloomad в Facebook Элина. Жительница Таллинна прикрепляет к посту фотографию и добавляет, что змею видели в Мустамяэ по адресу Академия-теэ, 10.

Редакции Элина рассказала, что сама она змею не видела, а помогла знакомому сделать пост в Facebook. «Человек сам спешил в школу, но успел позвонить в приют Varjupaikade MTÜ, где знакомого просто попросили сделать публикацию в соцсетях», - рассказывает она.

Как сложилась судьба змеи дальше, неизвестно, но Элина добавляет, что больше пресмыкающееся в том месте не видели.