ГАЛЕРЕЯ Эстонский бренд Nora Isle представит свою коллекцию на Неделе моды в Нью-Йорке: «Я была уверена, что это мошенники»

Мир моды жесток, и только сильные выживают в этом бешеном ритме и конкуренции. Сегодня на Неделе моды в Нью-Йорке пройдет показ эстонского бренда Nora Isle. Прямую трансляцию, которая начнется в 22:00 по эстонскому времени, можно будет посмотреть в Instagram Nora Isle.