Мир моды жесток, и только сильные выживают в этом бешеном ритме и конкуренции. Сегодня на Неделе моды в Нью-Йорке пройдет показ эстонского бренда Nora Isle. Прямую трансляцию, которая начнется в 22:00 по эстонскому времени, можно будет посмотреть в Instagram Nora Isle.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Эстонский бренд Nora Isle представит свою коллекцию на Неделе моды в Нью-Йорке: «Я была уверена, что это мошенники»
Вместе с небольшой командой основательница эстонского бренда Nora Isle Марианн Саар отправилась в Нью-Йорк 5 сентября. На следующий день состоялась встреча всех модных дизайнеров, чьи работы можно будет увидеть сегодня на показе.
«Царила творческая атмосфера, и общение приобрело новые масштабы - каждый представил свой бренд, заинтересовался работами друг друга, и первоначальное напряжение улетучилось», - рассказывает Марианн. Но на этом волнение не закончилось: с дизайнерами встретилась легендарная Анна Винтур, которая является главным редактором Vogue с 1988 года.