Голливудскую актрису Анджелину Джоли неожиданно застали в компании российского актера Юрия Борисова, который незаконно посещал аннексированный Россией Крым, пишет ТСН.
СМОТРИТЕ ⟩ Анджелину Джоли заметили в компании известного российского актера
Артисты встретились на кинофестивале TIFF в Канаде. Джоли прибыла на событие представлять фильм «Мария», где она играет главную роль. Тем временем россиянин прибыл с премьерой фильма американского режиссера Шона Бейкера «Анора», где он воплотил на экране одного из героев.
Кстати, лента, где играет Борисов, также тесно переплетена с СССР и россиянами. В «Аноре» играют свои роли и другие российские актеры: Марк Эйдельштейн, Дарья Екамасова и Алексей Серебряков.
К слову, на кинофестивале Анджелину Джоли подловили именно с Юрием Борисовым. Папарацци сфотографировали актеров, когда те что-то обсуждали. Между тем Джоли мило улыбалась Борисову во время беседы.
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Все бы ничего, но российский актер фигурирует в базе сайта «Миротворец». К слову, актер поддержал аннексию Крыма и незаконно посещал полуостров, где осуществлял коммерческую деятельность.