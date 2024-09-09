Артисты встретились на кинофестивале TIFF в Канаде. Джоли прибыла на событие представлять фильм «Мария», где она играет главную роль. Тем временем россиянин прибыл с премьерой фильма американского режиссера Шона Бейкера «Анора», где он воплотил на экране одного из героев.

Кстати, лента, где играет Борисов, также тесно переплетена с СССР и россиянами. В «Аноре» играют свои роли и другие российские актеры: Марк Эйдельштейн, Дарья Екамасова и Алексей Серебряков.

К слову, на кинофестивале Анджелину Джоли подловили именно с Юрием Борисовым. Папарацци сфотографировали актеров, когда те что-то обсуждали. Между тем Джоли мило улыбалась Борисову во время беседы.

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Все бы ничего, но российский актер фигурирует в базе сайта «Миротворец». К слову, актер поддержал аннексию Крыма и незаконно посещал полуостров, где осуществлял коммерческую деятельность.