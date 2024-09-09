ФОТО Свечи на пляже Штромка: нашли тело пропавшей 72-летней женщины

29 августа на пляже Штромка в таллиннском районе Пыхья-Таллинн пропала 72-летня Вегитья. По словам очевидца, женщина пошла купаться между 15.00 и 16.00. Полиция немедленно начала поиски, но женщину найти не удалось.

Пляж Штромка. Фото: Konstantin Sednev

Организация SA Kadunud начала поиски Вегитьи 30 августа в 07:26 утра. «Район исчезновения - залив Копли и часть залива со стороны пляжа Штромка», - сообщил порталу Elu24 глава SA Kadunud Ааре Рюйтель 5 сентября. Район поиска был расширен, и поиски проводились на суше, с помощью дронов и лодок на воде. Рюйтель рассказал изданию, что поиски велись с раннего утра до позднего вечера, и женщину постоянно искала группа из почти 20 человек. Женщину искали на южном и западном побережье острова Найссаар, а также в районе между заливом Копли и Найссаар.

Пляж Штромка. Фото: Konstantin Sednev

Дочь Вегитьи также неустанно искала свою мать и расклеила объявления о розыске во многих районах Таллинна. Дочь также поделилась информацией о пропавшей женщине в социальных сетях.

В понедельник Ааре Рюйтель сообщил Elu24, что тело женщины было найдено на пляже в субботу, 7 сентября. «Группа людей, гуляющих по пляжу, нашла Вегитью у кромки воды на южном побережье острова Аэгна», - говорит он. Рюйтель выражает благодарность всем, кто так или иначе способствовал поискам Вегитьи.

В воскресенье мужчина, прогуливавшийся по пляжу Штромка, заметил установленную под деревом у моря траурную свечу, которая горела в память об умершей женщине. К полудню понедельника ветер сбил свечу на землю и погасил ее.

Пляж Штромка. Фото: Konstantin Sednev

Специалист отдела по связям с общественностью Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов сообщила порталу Elu24, что 7 сентября тело женщины действительно было найдено у моря, в поселке Рохунеэме. «Его отправили на вскрытие для установления личности», - сказала Максимов.

Пляж Штромка. Фото: Konstantin Sednev