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ФОТО Полиция подтвердила, что найденное на берегу моря тело – пропавшая на пляже Штромка Вегитья

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Фото: Konstantin Sednev

Днем 29 августа на таллиннском пляже Штромка пропала 72-летняя Вегитья. По данным полиции, тело женщины было найдено на берегу моря 7 сентября. 9 сентября руководитель организации SA Kadunud Ааре Рюйтель утверждал, что это была Вегитья, которую нашла группа людей, гулявших по пляжу. 10 сентября полиция подтвердила, что это действительно Вегитья.

29 августа на пляже Штромка в таллиннском районе Пыхья-Таллинн пропала 72-летня Вегитья. По словам очевидца, женщина пошла купаться между 15.00 и 16.00. Полиция немедленно начала поиски, но женщину найти не удалось.

Пляж Штромка.
Пляж Штромка. Фото: Konstantin Sednev

Организация SA Kadunud начала поиски Вегитьи 30 августа в 07:26 утра. «Район исчезновения - залив Копли и часть залива со стороны пляжа Штромка», - сообщил порталу Elu24 глава SA Kadunud Ааре Рюйтель 5 сентября. Район поиска был расширен, и поиски проводились на суше, с помощью дронов и лодок на воде. Рюйтель рассказал изданию, что поиски велись с раннего утра до позднего вечера, и женщину постоянно искала группа из почти 20 человек. Женщину искали на южном и западном побережье острова Найссаар, а также в районе между заливом Копли и Найссаар.

Пляж Штромка.
Пляж Штромка. Фото: Konstantin Sednev

Дочь Вегитьи также неустанно искала свою мать и расклеила объявления о розыске во многих районах Таллинна. Дочь также поделилась информацией о пропавшей женщине в социальных сетях.

В понедельник Ааре Рюйтель сообщил Elu24, что тело женщины было найдено на пляже в субботу, 7 сентября. «Группа людей, гуляющих по пляжу, нашла Вегитью у кромки воды на южном побережье острова Аэгна», - говорит он. Рюйтель выражает благодарность всем, кто так или иначе способствовал поискам Вегитьи.

В воскресенье мужчина, прогуливавшийся по пляжу Штромка, заметил установленную под деревом у моря траурную свечу, которая горела в память об умершей женщине. К полудню понедельника ветер сбил свечу на землю и погасил ее.

Пляж Штромка.
Пляж Штромка. Фото: Konstantin Sednev

Специалист отдела по связям с общественностью Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов сообщила порталу Elu24, что 7 сентября тело женщины действительно было найдено у моря, в поселке Рохунеэме. «Его отправили на вскрытие для установления личности», - сказала Максимов.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Барбара Лихтфельдт также подтвердила 10 сентября, что 7 сентября на пляже острова Аэгна было найдено тело женщины. В настоящее время тело опознано. Это оказалась пропавшая 29 августа на пляже Штромка Вегитья.

Пляж Штромка.
Пляж Штромка. Фото: Konstantin Sednev
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