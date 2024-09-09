Машины приезжали отовсюду: путешественники назвали худшие для пешеходов города мира

Пользователи Reddit в новом обсуждении рассказали, в каких городах/странах у них был «худший опыт» как пешехода.

«Когда я посещаю страну, мне нравится наблюдать, насколько города дружелюбны к пешеходам. Насколько удобны для пешеходов тротуары, свободны ли они, стоят ли на них стулья, припаркованы ли там автомобили, и особенно останавливаются ли водители на пешеходном переходе, чтобы пропустить пешеходов. Для меня Турция и Египет были наименее приятными странами в плане уважения к пешеходам», - рассказал пользователь с ником Lakuriqidites, инициировавший это обсуждение. Немало пользователей согласились ним по поводу дорожного движения в Турции и Египте.

Стоит отметить, что едва ли не больше всего принявшие участие в опросе пользователи жаловались на условия для пешеходов в странах Азии, в частности, в Индонезии, Индии, Филиппинах, Вьетнаме, Таиланде, Малайзии и так далее.

«Филиппины. Однажды мне пришлось взять такси, чтобы просто перейти дорогу, потому что пешеходам негде было это сделать», - пожаловался пользователь с ником sudoku602.