«Огромная мотивация, чтобы продолжать выживать»: Тиньков показал новорожденного внука с эстонскими корнями

«Это Бруно, мой первый (я надеюсь) внук. Спасибо, Том и Даша. Огромная мотивация, чтобы продолжать выживать после лейкемии. Бруно на 25 процентов русский, на 25 процентов эстонец, на 25 процентов канадец, на 25 процентов британец - вот это смесь. Живи долго, Бруно! - написал Олег Тиньков. - Во время моих химий в Берлине в 2019 и 2020 годах я искал мотивации бороться, одна из них, по подсказке Рины, была увидеть внуков. Жизнь продолжается, слава Богу».

О беременности дочери Олега Тинькова стало известно полгода назад. В 2023 году Дарья Тинькова вышла замуж за своего возлюбленного Тома, о котором практически ничего не известно. Девушка не делится с подписчиками подробностями личной жизни, и она никогда не жила в России. Наследница бизнесмена родилась в Чехии, успела пожить в США, Италии и Франции, а сейчас занимается винным бизнесом в Великобритании.

Два года назад Олег Тиньков официально отказался от российского гражданства, за что подвергся критике. С начала войны в Украине бизнесмен высказывался против действий российских властей. Он рассказал, что во время борьбы с лейкемией изменил взгляды на жизнь и политику.