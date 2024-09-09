Украинка с самыми большими скулами ответила, что будет с ее телом через 15 лет после пластических операций

Звезда Сети часто обращалась за услугами пластических хирургов. Блогер увеличивала грудь и скулы, делала пластику ягодиц и пресса, удаляла комки Биша, прибегала к липосакции и прочее. Знаменитость делится, что пластические операции с годами не будут влиять на ее тело. Единственное, нужно будет делать подтяжки, чтобы кожа не обвисала. Кроме того, Анастасия Покрещук может избавиться от имплантов, если захочет.

«Когда мне будет 50… Ничего не будет! А что может быть? Если вытащить филлеры, то надо делать подтяжки. Может, в моем случае немного специфически оно будет. Для себя, возможно, когда-нибудь захочу снять филлеры», - рассказала блогер в интервью Славе Демину.

Анастасия Покрещук делала немало пластических операций, однако самой болезненной для нее была первая пластика груди. Как говорит звезда Сети, она тогда даже самостоятельно не могла встать с постели. Все остальные операции Покрещук перенесла легко. Кстати, грудь блогер увеличивала четыре раза. Сейчас же она не планирует что-либо менять в себе.

«Это была первая грудь. Это было очень больно. Я вообще не могла с постели сама встать. Мне казалось, что что-то там порвется, что-то там произойдет. Такого не произошло, но было очень больно. Первая операция - когда мышца не понимает, что там что-то может быть - это очень больно, а остальные все - нет. Грудь увеличивала четыре раза, пока дошла до результата которого хотела. Когда уже грудь опустится, тогда уже буду подтягивать», - поделилась Покрещук.