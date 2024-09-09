«Приятно познакомиться!» Украинский рэпер Потап встретился со звездой голливуда

Музыкант опубликовал на своей странице в Instagram фото со звездой Голливуда. На снимке Потап позировал в худи, штанах и кепке. Рядом с артистом стояла Ева Лонгория, одетая в черные брюки и обтягивающую кофточку.

Как отметим рэпер, он познакомился с актрисой. По словам Потапа, это была приятная встреча. Впрочем, где знаменитости увиделись - неизвестно. Однако позади них виднелось немало чемоданов, поэтому, вероятно, в одном из аэропортов США.

«Впереди прекрасные времена с замечательными людьми! Приятно познакомиться с тобой, Ева Лонгория», - подписал кадр рэпер.

Больше подробностей о встрече со звездой Голливуда продюсер раскрывать не стал.