Александр Ивашкевич расскажет на бизнес-форуме в Таллинне свою историю успеха

Business with Soul (BWS) – это не просто форум, но и награждение, направленное на поощрение труда предпринимателей, чей бизнес приносит пользу как им самим, так и окружающим. Мероприятие пройдет 15 сентября 2024 года в Таллине в отеле в отеле Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel.

«Тот, кто вкладывает душу в свое дело, получает колоссальный энергетический подъем, привнося смысл не только в свою жизнь, но и в жизнь других», - говорят организаторы мероприятия.

Специальным гостем Business with Soul станет актер театра и кино Александр Ивашкевич, который поделится с участниками своей вдохновляющей «Историей успеха». Программу мероприятия ищите ЗДЕСЬ!