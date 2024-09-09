«Вы бы видели выражение лиц англичан, когда они заходят в Кренгольм и видят оттуда Россию», - сказал Ханнес Палдрок, генеральный директор Location Unit, в воскресенье в программе «Актуальная камера». В Таллинне вновь проходят съемки голливудского сериала. В программе также обсуждались причины, по которым голливудские режиссеры хотят приехать в Эстонию, чтобы снимать всемирно известные фильмы.
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«Лица англичан, когда они видят Россию из Кренгольма»: Эстония приобретает все большую известность в Голливуде
Сегодня, 9 сентября, в Таллинне начались съемки голливудского шпионского сериала «Агентство», что привело к нарушению дорожного движения.
В 2019 году в Эстонии снимался боевик «Довод». Съемки проходили на Лаагна-теэ в Ласнамяэ, в Горхолле и рядом с ним, в здании суда на Лийвалайа и около Мемориального комплекса Маарьямяэ. Но на этот раз съемки пройдут в Нымме, центре города и Ласнамяэ.