«Лица англичан, когда они видят Россию из Кренгольма»: Эстония приобретает все большую известность в Голливуде

В 2019 году в Эстонии снимался боевик «Довод». Съемки проходили на Лаагна-теэ в Ласнамяэ, в Горхолле и рядом с ним, в здании суда на Лийвалайа и около Мемориального комплекса Маарьямяэ. Но на этот раз съемки пройдут в Нымме, центре города и Ласнамяэ.