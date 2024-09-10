Сегодня многие обнаружат у себя таланты, о которых прежде не догадывались. Желание создавать нечто прекрасное и менять мир к лучшему посещает людей, раньше ни о чем подобном не задумывавшихся.
ГОРОСКОП НА 10 СЕНТЯБРЯ ⟩ Девам сегодня не стоит спешить, а Ракам – верить всем подряд
Единомышленники отлично ладят, могут быстро договориться о совместных действиях, избежав разногласий и ссор. Многие сегодня заботятся о благополучии окружающих, но не всегда это делается бескорыстно. Стоит насторожиться, если кто-то настойчиво предлагает помощь: скорее всего, от вас будут ждать ответных услуг.
Овен
Чаще обычного возникают споры, и порой именно вы их и начинаете. Кажется очень важным доказать свою правоту именно сейчас, хотя интуиция подсказывает: если подождать немного, она станет очевидна абсолютно всем. Стоит быть осторожнее в беседах с руководством и другими людьми, которые могут повлиять на развитие вашей карьеры. Дело в том, что ваши ироничные замечания и саркастические высказывания не всегда им понятны. День отлично подходит для того, чтобы заниматься чем-то важным. Вы легко обойдетесь без помощи, сами примете верные решения.
Телец
Благоприятный день: влияние позитивных тенденций заметно во всех сферах жизни, вы отлично справляетесь со всем, за что беретесь. Удастся завершить дела, с которыми не получалось справиться в течение нескольких месяцев. Многим Тельцам помогают старые знакомые. День отлично подходит для восстановления давних рабочих и личных связей. Стоит найти время для общения с людьми, которые вам особенно дороги. Есть масса вещей, которые хочется обсудить, и момент для этого сейчас самый подходящий. Даже если тема очень деликатна, вам удается найти нужные слова.
Близнецы
Вы способны с кем угодно найти общий язык. Этим стоит воспользоваться, чтобы наладить отношения, которые в последнее время складывались напряженно, помириться с теми, с кем вы были в ссоре, или заручиться поддержкой влиятельных людей. День приносит много полезных подсказок. Обращайте внимание на мелочи, они часто наталкивают вас на интересные мысли. Может неожиданно удачно решиться вопрос, который в последнее время не давал вам покоя. Приятное известие порадует многих Близнецов во второй половине дня.
Рак
Не верьте всем подряд. Сегодня вы легко принимаете желаемое за действительное, и некоторые могут этим воспользоваться. Поэтому старайтесь проверять любую поступающую информацию и не рассчитывайте на то, что люди, которые легко дают обещания, обязательно их сдержат. В остальном день складывается неплохо. Если вы рассчитываете только на себя, то наверняка справитесь со всеми делами, найдете выход из неоднозначной ситуации. Во второй половине дня близким может потребоваться ваша помощь, и вы постараетесь поддержать каждого.
Лев
Неплохой день, который станет вдвое лучше, как только вы перестанете тревожиться по пустякам. Не стоит принимать близко к сердцу возникающие проблемы: их решение найдется быстро, а вам, скорее всего, не придется прикладывать больших усилий. Возможны неожиданные, но очень приятные встречи. Некоторые Львы смогут повидаться с людьми, по которым давно скучали. Возможны хорошие новости издалека. Часто они связаны с вашими рабочими или учебными планами. Становится совершенно ясно, что обстоятельства благоприятны, и вскоре вы реализуете задуманное.
Дева
Никуда не спешите. Это спокойный размеренный день, хорошо подходящий для того, чтобы разобраться с накопившимися делами. Удастся обдумать многие важные вопросы. Едва ли кто-то сегодня будет отвлекать вас, давать непрошеные советы или пытаться наставить на путь истинный. Вторая половина дня приносит хорошие идеи, касающиеся будущего. Возможно, вы поймете, что нужно предпринять, чтобы далекие цели стали ближе. Друзья могут предложить что-то интересное, и тут стоит без долгих раздумий ответить согласием.
Весы
Важные дела, ответственные встречи, серьезные переговоры стоит планировать на первую половину дня: именно она будет особенно плодотворной. К тому же в это время вам чаще и охотнее помогают и давние знакомые, и те, кто видит вас впервые. Могут удачно решиться финансовые вопросы, не исключены денежные поступления. Вторая половина дня приносит поводы для беспокойства. Они во многом надуманны, но пройдет некоторое время, прежде чем вы это поймете. Главное – не паниковать и сохранять оптимизм. Все у вас получится.
Скорпион
Вы придаете большое значение мелочам, тем самым осложняя жизнь и себе, и окружающим. Постарайтесь увидеть ситуацию в целом: вы сразу поймете, что обстоятельства складываются вполне благоприятно, непреодолимых преград на пути нет, а союзники ваши надежны и сильны. Это неплохой день для того, чтобы взяться за какое-то важное, сложное и масштабное дело, если вы готовы к тому, что завершить его быстро едва ли удастся. Старайтесь больше общаться с теми, кто знает, как развеселить, вдохновить, заинтересовать вас. Не упустите возможность отвлечься от повседневных забот и заняться чем-то совершенно новым; сейчас вам это будет полезно.
Стрелец
Старайтесь не переутомляться. Сегодня нежелательно выбиваться из сил, стараться во что бы то ни стало сделать абсолютно все, что было запланировано. Некоторые дела можно спокойно отложить на потом, а освободившееся время посвятить тому, что вас действительно интересует. Подумайте, с кем вы могли бы поделиться своими заботами; рядом наверняка есть люди, которые охотно помогут. Этот день хорошо подходит для общения с теми, кто хорошо вас знает. С близкими можно поделиться переживаниями, сомнениями и надеждами. Вы наверняка получите поддержку.
Козерог
Сегодня ваши дипломатические таланты будут полезны всем. Вы мирите ссорящихся, помогаете договориться тем, кто не находил общего языка, часто становитесь посредником между людьми, чье сотрудничество будет выгодно всем. Все эти занятия довольно утомительны, но вам доставляют удовольствие. Однако приходится заниматься и текущими делами, решать рутинные вопросы. Это вас радует гораздо меньше, нагоняет тоску. Но вы все же отлично со всем справляетесь, да так быстро, что и времени для отдыха остается достаточно.
Водолей
Начало дня будет спокойным и плодотворным. Это подходящее время практически для любых занятий: от привычных и хорошо знакомых, до совершенно новых. Появляется шанс воплотить в жизнь идею, появившуюся у вас давным-давно. Друзья охотно в этом помогут. Вторая половина дня проходит в суете. Успеть нужно многое, приходится торопиться, это заставляет вас нервничать. Но серьезных проблем не возникает, а к мелким трудностям вы относитесь с юмором. Вечер обещает приятные встречи, а также приглашения в места, где вы давно хотели побывать.
Рыбы
Яркий, насыщенный день. Вашей целеустремленности стоит позавидовать: благодаря ей у вас есть шанс достичь того, что прежде казалось почти невозможным. Привычная работа дается легко. Небольшие затруднения могут возникнуть, когда вы беретесь за что-то новое, но и их удается преодолеть. День будет полон приятных встреч, интересных разговоров. Люди часто делятся с вами важной информацией, сами не замечая этого. Вы же неизменно извлекаете пользу из того, что удалось узнать.