ГОРОСКОП НА 10 СЕНТЯБРЯ Девам сегодня не стоит спешить, а Ракам – верить всем подряд

Стрелец

Старайтесь не переутомляться. Сегодня нежелательно выбиваться из сил, стараться во что бы то ни стало сделать абсолютно все, что было запланировано. Некоторые дела можно спокойно отложить на потом, а освободившееся время посвятить тому, что вас действительно интересует. Подумайте, с кем вы могли бы поделиться своими заботами; рядом наверняка есть люди, которые охотно помогут. Этот день хорошо подходит для общения с теми, кто хорошо вас знает. С близкими можно поделиться переживаниями, сомнениями и надеждами. Вы наверняка получите поддержку.

Козерог

Сегодня ваши дипломатические таланты будут полезны всем. Вы мирите ссорящихся, помогаете договориться тем, кто не находил общего языка, часто становитесь посредником между людьми, чье сотрудничество будет выгодно всем. Все эти занятия довольно утомительны, но вам доставляют удовольствие. Однако приходится заниматься и текущими делами, решать рутинные вопросы. Это вас радует гораздо меньше, нагоняет тоску. Но вы все же отлично со всем справляетесь, да так быстро, что и времени для отдыха остается достаточно.

Водолей

Начало дня будет спокойным и плодотворным. Это подходящее время практически для любых занятий: от привычных и хорошо знакомых, до совершенно новых. Появляется шанс воплотить в жизнь идею, появившуюся у вас давным-давно. Друзья охотно в этом помогут. Вторая половина дня проходит в суете. Успеть нужно многое, приходится торопиться, это заставляет вас нервничать. Но серьезных проблем не возникает, а к мелким трудностям вы относитесь с юмором. Вечер обещает приятные встречи, а также приглашения в места, где вы давно хотели побывать.

Рыбы

Яркий, насыщенный день. Вашей целеустремленности стоит позавидовать: благодаря ей у вас есть шанс достичь того, что прежде казалось почти невозможным. Привычная работа дается легко. Небольшие затруднения могут возникнуть, когда вы беретесь за что-то новое, но и их удается преодолеть. День будет полон приятных встреч, интересных разговоров. Люди часто делятся с вами важной информацией, сами не замечая этого. Вы же неизменно извлекаете пользу из того, что удалось узнать.