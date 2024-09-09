Лучший друг Бена Аффлека поддержал Дженнифер Лопес

Чтобы избежать публичной стычки с Лопес, которая подала на развод 20 августа, Аффлек предпочел остаться дома.

Ранее СМИ со слов источников из окружения пары говорили о том, что Джей Ло потратила месяцы на попытку помириться с мужем, однако не смогла преодолеть «тьму» в нем.

«Она любит его, она всегда будет любить его, вот в чем проблема. У Бена есть тьма, которую никто другой не может исправить. Джен Гарнер не смогла ее исправить, весь успех в мире не смог бы ее исправить», - рассказал инсайдер.

Сейчас пара безуспешно пытается продать свой огромный особняк в Беверли-Хиллз, который они купили через год после свадьбы. По словам друзей звезд, на покупке дома настоял Бен, а Дженнифер «пошла на компромисс».

Теперь Аффек купил себе недвижимость в Брентвуде, отдав за нее $20,5 млн, а Лопес ищет для себя жильем поменьше. Она, как сообщают ее друзья, любит европейский уютный стиль в архитектуре.