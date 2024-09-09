Вечерняя пробежка Юри Ратаса неожиданно прервалась: на этот раз спасла не зарплата, а телефон

В воскресенье вечером Юри Ратас рассказал в социальных сетях, что это был отличный день, который он завершит 14-километровым забегом в Кяэрику. «Половина дистанции пройдена. Теперь есть два варианта: повернуть назад или продолжить путь», - сказал Ратас в видео.

Мгновением позже он поделился, что забег не обошелся без неприятностей. «Во время вечерней пробежки произошел неожиданный инцидент: ко мне внезапно подбежала собака, но быстро исчезла, когда я поднял телефон и помахал ей рукой. Не знаю, почему она испугалась телефона, но, к счастью, обошлось. Уважаемые владельцы собак, пожалуйста, держите своих четвероногих друзей рядом или на поводке, когда гуляете в местах, где люди бегают или занимаются спортом. Это важно для безопасности как людей, так и собак», - написал Ратас под видео, которое опубликовал в Instagram.

В ролике, снятом в сумерках, Ратас подчеркнул: «Если собаки гуляют на лесных тропах, где бегают люди, то ответственные хозяева держат их на поводке, или, если собака послушная, подзывают ее к себе, ко мне сегодня подошла одна... На этот раз не зарплата спасла положение, а iPhone. Я не знаю, почему собака испугалась телефона, но после этого она убежала. Предупрежден - значит вооружен!»