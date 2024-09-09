«В ПОИСКАХ ОТНОШЕНИЙ!» Звезда сериала «Интерны» приехал погостить в Таллинн

Шаракоис активно ведет свои соцсети, в которых регулярно делится с подписчиками моментами своей жизни, будь то его актерская деятельность, поездки или личные размышления.

Во время трансляции в TikTok Дмитрий не только рассказал о своем пребывании в Таллинне, но и закрепил сообщение, в котором поделился, что сейчас находится «в поисках отношений».

Фото: скриншот из соцсети

В одном из видеороликов Дмитрий опубликовал фотографии с фанатами, которых встретил во время ночной прогулки по столице Эстонии.

Подписал он эту публикацию: «Прогулка по ночному Таллинну».

В комментариях многие спрашивали, сколько времени он планирует оставаться в городе, и актер ответил, что пробудет в Таллинне до 12 сентября.

Пользователи соцсетей выражают радость от его визита в Эстонию и желают актеру приятного отдыха. Многие надеются встретить его лично на улицах города.

В 2018 году Дмитрий Шаракоис уехал в Великобританию, чтобы продолжить там свою актерскую карьеру. Сначала он подрабатывал строителем и официантом, параллельно отправляя запросы на сотрудничество во множество актерских агентств.

Дмитрий Шаракоис продолжает искать новые проекты. В 2022 году он снялся в драме Джона С. Брейда «Тетрис».