«В ПОИСКАХ ОТНОШЕНИЙ!» Звезда сериала «Интерны» приехал погостить в Таллинн

Дмитрий Шаракоис, известный благодаря роли Бориса Левина в популярном некогда сериале «Интерны», недавно сообщил своим поклонникам в TikTok, что он находится в Таллинне.
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Шаракоис активно ведет свои соцсети, в которых регулярно делится с подписчиками моментами своей жизни, будь то его актерская деятельность, поездки или личные размышления.
Во время трансляции в TikTok Дмитрий не только рассказал о своем пребывании в Таллинне, но и закрепил сообщение, в котором поделился, что сейчас находится «в поисках отношений».
В одном из видеороликов Дмитрий опубликовал фотографии с фанатами, которых встретил во время ночной прогулки по столице Эстонии.
Подписал он эту публикацию: «Прогулка по ночному Таллинну».
@sharakois
Прогулка по ночному Таллину 😍♬ оригинальный звук - sharakois
В комментариях многие спрашивали, сколько времени он планирует оставаться в городе, и актер ответил, что пробудет в Таллинне до 12 сентября.
Пользователи соцсетей выражают радость от его визита в Эстонию и желают актеру приятного отдыха. Многие надеются встретить его лично на улицах города.
В 2018 году Дмитрий Шаракоис уехал в Великобританию, чтобы продолжить там свою актерскую карьеру. Сначала он подрабатывал строителем и официантом, параллельно отправляя запросы на сотрудничество во множество актерских агентств.
Дмитрий Шаракоис продолжает искать новые проекты. В 2022 году он снялся в драме Джона С. Брейда «Тетрис».