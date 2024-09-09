Столица Эстонии вновь привлекла внимание мировой киноиндустрии: сегодня в Таллинне проходят съемки нескольких эпизодов нового голливудского сериала «Агентство» с Майклом Фассбендером в главной роли. Будет сниматься и Ричард Гир. Судя по афишам, которые наш фоторепортер запечатлел на съемках, действия голливудского сериала проходят в Минске. Смотрите галерею!
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Голливуд превратил Таллинн в Минск: в столице полным ходом идут съемки
К 13:00 съемки на мосту Раадику через Лаагна теэ уже завершились, а вот на Пярнуском шоссе они идут полным ходом. Здесь же выстроилась очередь из местных жителей, которые заранее зарегистрировались, чтобы принять участие в массовке.
«Концерт живой музыки в Минске», «Минский фестиваль органной музыки», «Представление Большого минского цирка» - такие афиши красуются на перекрытом участке эстонской столицы перед домом по адресу Пярнуское шоссе, 48. Судя по всему, сюжет шпионской саги забросил героев в Минск, и снимают эти действия именно в Таллинне.