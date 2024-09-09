ФОТО В Таллинне начались съемки голливудского сериала про шпионов

Компания Münchhausen Productions OÜ в сентябре будет проводить в Таллинне киносъемки, что повлечет за собой временные перекрытия улиц как для автотранспорта, так и для пешеходов.

В понедельник, 9 сентября, с самого утра уже перекрыт участок дороги в Ласнамяэ. Сегодня здесь будут проходить съемки на мосту Раадику через Лаагна теэ. В половину девятого утра в этом месте дежурили лишь два охранника, которые предупреждали людей об ограничениях. Далее, под мостом Варраку, припарковано несколько автомобилей и ходят люди в желтых светоотражающих аварийных жилетах.

Пешеходам и велосипедистам здесь обеспечен проход с некоторым временем ожидания, однако в качестве обходного пути можно использовать туннель или переход, находящиеся на расстоянии пяти минут ходьбы. Автотранспорт сможет объехать по мосту на Мустакиви теэ.

Куда основательнее съемочная группа голливудского сериала расположилась на территории перед домом по адресу Пярнуское шоссе, 48. Похоже, именно здесь будет основной штаб для киношников. С утра здесь дежурит охрана, готовится кейтеринг. Часть дороги здесь также закрыта для пешеходов. Автобусная остановка перед зданием временно перенесена на полосу общественного транспорта перед перекрестком Суур-Амеэрика и Пярнуского шоссе.

В понедельник съемки в столице Эстонии будут идти до 20:00. Мы постараемся следить за развитием событий. Следующий съемочный день пройдет 11 сентября 10:00 до 23:00 в Нымме на отрезке улицы перед домом на Аате, 10. Движение автотранспорта и пешеходов на этом участке будет ограничено.

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