В семье известной американской актрисы Николь Кидман, которую ранее не узнали после пластики лица, случилось горе. Знаменитость сообщила о смерти близкого человека, пишет Униан.
«Разрывает сердце»: Николь Кидман сообщила о трагедии в семье
Как пишет издание People, у звезды умерла мать - Жанель Энн Кидман. Трагическую новость актрисе сообщили, когда она находилась в Италии. Туда Николь прибыла, чтобы получить награду на Венецианском кинофестивале. Кидман признали актрисой, сыгравшей лучшую женскую роль в фильме «Девочка».
Однако награждение звезды Голливуда отменили из-за новости о смерти ее матери. Узнав о трагедии, Николь была вынуждена вернуться в США, чтобы попрощаться с родным человеком, а ее награду забрала режиссер ленты Галина Рейн.
«Сегодня я прибыла в Венецию, чтобы вскоре узнать, что моя прекрасная, храбрая мать Джанель Энн Кидман только что умерла. Я шокирована и должна ехать к своей семье, но эта награда - для нее. Она сформировала меня, направляла меня и создала меня. Я очень благодарна за то, что могу произнести ее имя перед всеми вами. Столкновение жизни и искусства разрывает сердце, и мое сердце разбито», - поделилась знаменитость.
Сейчас Кидман посвятила себя семье. Она обратилась к поклонникам с просьбой не беспокоить ее и дать ей некоторое время, чтобы смириться с потерей.