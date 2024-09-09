«Разрывает сердце»: Николь Кидман сообщила о трагедии в семье

Однако награждение звезды Голливуда отменили из-за новости о смерти ее матери. Узнав о трагедии, Николь была вынуждена вернуться в США, чтобы попрощаться с родным человеком, а ее награду забрала режиссер ленты Галина Рейн.

«Сегодня я прибыла в Венецию, чтобы вскоре узнать, что моя прекрасная, храбрая мать Джанель Энн Кидман только что умерла. Я шокирована и должна ехать к своей семье, но эта награда - для нее. Она сформировала меня, направляла меня и создала меня. Я очень благодарна за то, что могу произнести ее имя перед всеми вами. Столкновение жизни и искусства разрывает сердце, и мое сердце разбито», - поделилась знаменитость.