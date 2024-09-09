В субботу в центре T1 прошел праздник в честь начала учебного года, на котором выступил Карл-Эрик Таукар вместе с группой. Также на мероприятии выступили несколько танцевальных и спортивных клубов- Смотрите в галерее, как прошел этот день!
ГАЛЕРЕЯ ⟩ В торговом центре T1 ярко отметили начало учебного года
Помимо концерта Карла-Эрика Таукара, в программе были выступления спортивных клубов, работающих в центре T1. Среди участников были студия Make Me Feel, танцевальный и фитнес клуб TantsuGeen, танцевальная студия LifeDance, танцевально-гимнастическая школа Anna Melody, Arte do Brasil-Capoeira Estonia, академия боевых искусств Кевина Ренно, спортивный клуб Kontakt и фехтовальный клуб Le Glaive.
На третьем этаже T1 в новых помещениях посетителей ждал современный сквош-центр Yolo Squash с семью площадками, где желающие могли бесплатно опробовать свои силы в игре.
Buduaar turg LIVE предоставил отличную возможность обновить свой гардероб. В ярмарке участвовало около 70 продавцов, среди которых были и известные личности, такие как Моника Туви, Соня Малинен, Мари-Леэн Альберс и Меэлис Томсон, Аллан Роосилехт, Ханна и Лоора Кальясте, Адель Рюйтель и многие другие.