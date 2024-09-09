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Собирают консилиум врачей: что случилось с Кейт Миддлтон на фоне онкологии

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Фото: George Rogers/SIPA

На консилиуме врачи собираются обсудить здоровье членов королевской семьи, пишет Главред

Король Карл и принцесса Кейт Миддлтон сейчас лечатся от рака и этот год стал очень тяжелым для королевской семьи. 

Уже более полугода Кейт Миддлтон и Карл III получают лечение, в том числе химиотерапию. Известно, что за жизнь и здоровье монарших особ борются лучшие врачи.

Так, весной Миддлтон, по слухам, прооперировали доктора Папы Римского. Команда высококвалифицированных специалистов прилетала в Лондон из Италии. 

Имена медиков официально не раскрываются, сообщалось лишь, что часть экспертов, которым доверили уход за монаршими особами, работает в государственных клиниках, а часть имеет частную практику.

Букингемский дворец пока никак не комментировал будущее событие, но уже стало известно, что Миддлтон уверенно идет на поправку.

Как сообщает издание Daily Mail, в замке Балморал, где сейчас находится Карл и его жена Камилла, скоро соберется консилиум врачей. Медики планируют обсудить вопросы, связанные со здоровье членов королевской семьи. 

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