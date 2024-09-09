Собирают консилиум врачей: что случилось с Кейт Миддлтон на фоне онкологии

Король Карл и принцесса Кейт Миддлтон сейчас лечатся от рака и этот год стал очень тяжелым для королевской семьи.

Уже более полугода Кейт Миддлтон и Карл III получают лечение, в том числе химиотерапию. Известно, что за жизнь и здоровье монарших особ борются лучшие врачи.

Так, весной Миддлтон, по слухам, прооперировали доктора Папы Римского. Команда высококвалифицированных специалистов прилетала в Лондон из Италии.

Имена медиков официально не раскрываются, сообщалось лишь, что часть экспертов, которым доверили уход за монаршими особами, работает в государственных клиниках, а часть имеет частную практику.



Букингемский дворец пока никак не комментировал будущее событие, но уже стало известно, что Миддлтон уверенно идет на поправку.

Как сообщает издание Daily Mail, в замке Балморал, где сейчас находится Карл и его жена Камилла, скоро соберется консилиум врачей. Медики планируют обсудить вопросы, связанные со здоровье членов королевской семьи.