Умер автор «My Heart Will Go On» из кинофильма «Титаник»

Смерть подтвердила сиделка поэта Марта Шеррод. Она отметила, что Дженнингс имел проблемы со здоровьем, из-за которого он требовал особого ухода, однако причины смерти раскрывать не стала.

Уилл Дженнингс умер в своем доме в городе Тайлер, Техас. У него остались жена Кэролин и две сестры.

Will Jennings, the Oscar-winning co-writer behind such hits as “My Heart Will Go On” and “Tears in Heaven,” has died. He was 80. https://t.co/7WNXD7tmEO — The Hollywood Reporter (@THR) September 8, 2024

Дженнигс был культовой фигурой в музыкальной области. В свое время он писал тексты для Уитни Хьюстон, Эрика Клэптона, Би Би Кинга, Мэрайи Кэри, Джимми Баффетта, Барри Манилоу, Роя Орбисона и пр.

Но главным треком его жизни все же стала песня «My Heart Will Go On» - заглавная тема для фильма «Титаник» в исполнении Селин Дион. За этот трек поэт-песенник получил «Оскар», «Золотой глобус» и «Грэмми».

Всего на счет Уилла Дженнингса три «Грэмми», два «Оскара» и три «Золотых глобуса».