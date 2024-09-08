В возрасте 80 лет умер Уилл Дженнингс - поэт-песенник, которому обязаны своим существованием десятки мировых хитов, пишет Главред.
Умер автор «My Heart Will Go On» из кинофильма «Титаник»
Смерть подтвердила сиделка поэта Марта Шеррод. Она отметила, что Дженнингс имел проблемы со здоровьем, из-за которого он требовал особого ухода, однако причины смерти раскрывать не стала.
Уилл Дженнингс умер в своем доме в городе Тайлер, Техас. У него остались жена Кэролин и две сестры.
Will Jennings, the Oscar-winning co-writer behind such hits as “My Heart Will Go On” and “Tears in Heaven,” has died. He was 80. https://t.co/7WNXD7tmEO— The Hollywood Reporter (@THR) September 8, 2024
Дженнигс был культовой фигурой в музыкальной области. В свое время он писал тексты для Уитни Хьюстон, Эрика Клэптона, Би Би Кинга, Мэрайи Кэри, Джимми Баффетта, Барри Манилоу, Роя Орбисона и пр.
Но главным треком его жизни все же стала песня «My Heart Will Go On» - заглавная тема для фильма «Титаник» в исполнении Селин Дион. За этот трек поэт-песенник получил «Оскар», «Золотой глобус» и «Грэмми».
Всего на счет Уилла Дженнингса три «Грэмми», два «Оскара» и три «Золотых глобуса».