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Умер автор «My Heart Will Go On» из кинофильма «Титаник»

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Поминальная свеча.
Поминальная свеча. Фото: Visionalmedia

В возрасте 80 лет умер Уилл Дженнингс - поэт-песенник, которому обязаны своим существованием десятки мировых хитов, пишет Главред.

Смерть подтвердила сиделка поэта Марта Шеррод. Она отметила, что Дженнингс имел проблемы со здоровьем, из-за которого он требовал особого ухода, однако причины смерти раскрывать не стала.

Уилл Дженнингс умер в своем доме в городе Тайлер, Техас. У него остались жена Кэролин и две сестры.

Дженнигс был культовой фигурой в музыкальной области. В свое время он писал тексты для Уитни Хьюстон, Эрика Клэптона, Би Би Кинга, Мэрайи Кэри, Джимми Баффетта, Барри Манилоу, Роя Орбисона и пр.

Но главным треком его жизни все же стала песня «My Heart Will Go On» - заглавная тема для фильма «Титаник» в исполнении Селин Дион. За этот трек поэт-песенник получил «Оскар», «Золотой глобус» и «Грэмми».

Всего на счет Уилла Дженнингса три «Грэмми», два «Оскара» и три «Золотых глобуса». 

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