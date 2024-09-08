«Да, это правда!» Виолончелистка Сильвия Ильвес подтвердила слухи о сотрудничестве с известным издателем

Хотя, по словам Ильвес, соглашение было достигнуто еще полгода назад, вчера они с Парвом подписали контракт, согласно которому книга должна быть готова к 21 ноября этого года.

«Сегодня я прочитала одну из глав, которую отправила на проверку Маарья (редактор книги Маарья Сави - прим.ред.), и у меня от волнения и смеха были слезы! Я доверила Маарье, среди прочего, и свои дневники детства... Это будет очень искренняя, честная книга, полная красивых и болезненных моментов», - пишет виолончелистка в посте в социальных сетях.