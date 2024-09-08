В данный момент перед очередью полный хаос», - описывает один из поклонников южнокорейской группы Seventeen, который пришел на концерт группы в Берлине на фестивале Lollapalooza. Он и сотни других фанатов пришли за день до начала выступления, которое начнется местным временем только в семь вечера.
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Я боялась за свою жизнь!» Фанаты стояли в очереди сутки ради выступления южнокорейской группы на фестивале Lollapalooza
В то время как в Берлине пекло солнце и в выходные ожидались температуры выше 30 градусов, на Олимпийском стадионе, расположенном на окраине города, проходит грандиозный фестиваль Lollapalooza. Ожидается до 100 000 посетителей со всего мира.
Большая часть ожидаемых зрителей пришла на фестиваль по одной конкретной причине - чтобы насладиться выступлением группы Seventeen в воскресенье, 8 сентября.