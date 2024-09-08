ФОТО И ВИДЕО «Я боялась за свою жизнь!» Фанаты стояли в очереди сутки ради выступления южнокорейской группы на фестивале Lollapalooza

В данный момент перед очередью полный хаос», - описывает один из поклонников южнокорейской группы Seventeen, который пришел на концерт группы в Берлине на фестивале Lollapalooza. Он и сотни других фанатов пришли за день до начала выступления, которое начнется местным временем только в семь вечера.