Вечерняя красота и встречи: известная эстонская телеведущая делится милыми снимками

В конце июля ведущая Пирет Лаос объявила в Instagram, что ожидает второго ребенка, опубликовав милое фото. В семье Лаос и ее партнера Таави Ланга также растет 10-летняя дочь Рика.

Похоже, что до начала осеннего телесезона ведущей удалось немного расслабиться и насладиться приятными моментами. В Instagram она делится недавно запечатленными моментами: записью с шоу «Ma näen su häält», посещением ресторана и временем, проведенным с друзьями и семьей.

Представитель Duo Media Мари-Лийс Вескус недавно подтвердила, что Пирет останется в команде шоу «Õhtu!» и вернется в новом сезоне к Роберту Рооли и Юри Бучакову.

С новым сезоном осенью на экраны Kanal 2 вернется также и шоу Пирет Лаос «Ma näen su häält».