В Риме хотят ограничить доступ туристов к одной из главных достопримечательностей города

Этот большой праздник в Ватикане проводится каждые 25 лет, и по этому случаю в городе в следующем году ожидают прибытия 32 миллионов туристов и паломников.

Планируется, что посещение ступеней фонтана, на которых обычно собираются огромные толпы туристов, станет возможным только по предварительному бронированию в фиксированный временной интервал ограниченным количеством людей, пишет Reuters со ссылкой на заявления представителей городского совета Рима.

«Для римлян мы думаем сделать его бесплатным, в то время как нерезидентам будет предложено внести символический взнос в размере одного или двух евро», - сообщил в четверг газете Il Messaggero советник по туризму Рима Алессандро Онорато.

Ранее мэр города Роберто Гуальтьери заявил, что ситуация у фонтана Треви становится технически очень сложной для управления из-за огромных столпотворений.

Фонтан Треви, где по традиции посетители бросают монетку, чтобы гарантировать свое возвращение в Рим и исполнение желаний, уже давно является главной достопримечательностью итальянской столицы, даже для приезжающих мировых лидеров.

Завершенный в 1762 году, памятник является шедевром позднего барокко со статуями тритонов, управляющих колесницей из раковин бога Океана, что иллюстрирует тему укрощения вод.