Вс, 8.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

ФОТО «На велосипед и за заказами!»: Основатель Bolt Маркус Виллиг отмечает день рождения Bolt Food особенным образом

Copy
Руководитель Bolt Маркус Виллинг.
Руководитель Bolt Маркус Виллинг. Фото: Tairo Lutter

Эстонский предприниматель и основатель Bolt Маркус Виллиг сядет на велосипед в эти выходные и будет доставлять заказы прямо к дверям клиентов в честь пятилетия Bolt Food.

Bolt отмечает пятилетие своей службы доставки еды Bolt Food. В честь юбилея соучредитель компании Маркус Виллиг сам взял на себя роль курьера, доставляя заказы, пишет он на платформе X. Кроме того, его больше всего удивляет, что руководители не используют собственные продукты на регулярной основе.

«Это единственный способ создать по-настоящему великолепный опыт», - отметил он.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх