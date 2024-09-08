Эстонский предприниматель и основатель Bolt Маркус Виллиг сядет на велосипед в эти выходные и будет доставлять заказы прямо к дверям клиентов в честь пятилетия Bolt Food.
ФОТО ⟩ «На велосипед и за заказами!»: Основатель Bolt Маркус Виллиг отмечает день рождения Bolt Food особенным образом
Bolt отмечает пятилетие своей службы доставки еды Bolt Food. В честь юбилея соучредитель компании Маркус Виллиг сам взял на себя роль курьера, доставляя заказы, пишет он на платформе X. Кроме того, его больше всего удивляет, что руководители не используют собственные продукты на регулярной основе.
«Это единственный способ создать по-настоящему великолепный опыт», - отметил он.
Bolt Food just turned 5, so I’m doing deliveries this week! 🚲— Markus Villig (@villigm) September 6, 2024
Baffled more leaders don't regularly use their own products. It's the only way to build a truly great experience.
On that note, what exactly is Founder mode? pic.twitter.com/quZTLjFR5P