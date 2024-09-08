ФОТО «На велосипед и за заказами!»: Основатель Bolt Маркус Виллиг отмечает день рождения Bolt Food особенным образом

Bolt отмечает пятилетие своей службы доставки еды Bolt Food. В честь юбилея соучредитель компании Маркус Виллиг сам взял на себя роль курьера, доставляя заказы, пишет он на платформе X. Кроме того, его больше всего удивляет, что руководители не используют собственные продукты на регулярной основе.