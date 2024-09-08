Умер знаменитый музыкант и обладатель «Грэмми»

Трагическое известие сообщили родные знаменитости в Instagram. Они отметили, что Серхио не стало в четверг, 5 сентября. Свои последние дни он провел в Лос-Анджелесе, США, рядом с близкими. Сейчас причину смерти звезды не разглашают, однако ранее музыкант перенес коронавирус и у него были некоторые проблемы со здоровьем после него.

«5 сентября 2024 года в Лос-Анджелесе мирно умер музыкальная икона Серхио Мендес, который принес в мир радостные звуки родной Бразилии. Ему было 83 года. Его жена и музыкальный партнер на протяжении последних 54 лет, Грацинья Лепорас Мендес, была рядом с ним, как и его любящие дети. Мендес в последний раз выступал в ноябре 2023 года в Париже. В течение последних нескольких месяцев состояние его здоровья ухудшилось после перенесенного COVID», - написали родные артиста.

Что известно о Серхио Мендесе

Серхио был одним из самых успешных бразильских артистов всех времен. За свою карьеру он записал более 35 альбомов, многие из которых стали золотыми или платиновыми. Более 60 лет своей жизни Мендес посвятил большой сцене.

Свою наибольшую славу музыкант получил после премьеры песни «Mas Que Nada», записанной с группой Brasil '66. В 1993 году Серхио представил альбом Brasileiro, за который получил «Грэмми». В целом он стал трехкратным лауреатом «Грэмми» и номинантом на премию «Оскар».