ВИДЕО Элтон Джон впервые после частичной потери зрения появился на публике

Артист прибыл на Международный кинофестиваль в Торонто, где показали фильм о нем.

Как пишет Express, это первый выход знаменитости за последние несколько месяцев. Джон не мог пропустить премьеру документального фильма о его жизни «Элтон Джон: Никогда не поздно».

Ленту создали режиссер Р. Дж. Катлер и муж музыканта - режиссер Дэвид Ферниш. В картине изображен путь знаменитости к мировой славе и его подготовку к последнему концерту в Лос-Анджелесе. Также в ленте показана история любви Элтона и Дэвида, которые поженились в 2014 году.

После показа картины артист был очень растроган. Едва сдерживая слезы он поблагодарил режиссеров за работу и отметил, что гордится собственными достижениями.

«Я надеюсь продолжать делать музыку, но я хочу быть дома с ними (сыновьями и мужем - прим. ред.), видеть их и ценить их. Это самое большое чувство, которое у меня когда-либо было в моей жизни, больше, чем первое место альбома в чарте Billboard, да, это было действительно приятно в течение пяти минут, но это - целая жизнь», - подчеркнул Джон.

В дополнение, певец также пошутил и о своем зрении. Он сказал: «Я провожу лучшее время в своей жизни, за исключением этого глаза. Хотел бы я тебя увидеть».