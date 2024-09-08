ГАЛЕРЕЯ Ограничение на алкоголь, палящее солнце и толпы людей: Смотрите, как проходит всемирно известный музыкальный фестиваль в Берлине!

7 и 8 сентября в Берлине проходит музыкальный фестиваль Lollapalooza, который берет начало в США. Этот фестиваль проходил в Чикаго в начале 90-х, спустя десять лет добрался до Южной Америки, а первый Lollapalooza в Европе состоялся в 2014 году в Берлине.

С каждым годом Lollapalooza в Берлине становится все более популярным, и в этом году на Олимпийском стадионе, который был обновлен в 2004 году, ожидается до 100 000 любителей музыки. На двухдневном фестивале выступят такие мировые звезды, как Сэм Смит, Мартин Гаррикс, Seventeen, Burna Boy, One Republic, Найл Хорран, The Chainsmokers, Луи Томлинсон, Cro, Лойл Карнер и другие.