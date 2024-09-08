Справился: появились новости о лечении короля Карла

Здоровье короля Карл движется в «очень позитивном» направлении после того, как в начале этого года ему поставили диагноз рака, сообщил королевский источник.

Как сообщает The Daily Mail, новая информация поступила в то время, когда 75-летний король Карл готовился отметить вторую годовщину своего восшествия на престол в воскресенье.

Король пережил трудный второй год в качестве монарха, поскольку и он, и его невестка принцесса Уэльская проходили лечение от рака.

Но источник сообщил, что король Карл справился с прошлым годом, «решившись быть настолько публичным, насколько это было возможно», чтобы заверить нацию в своих возможностях.

Король и королева готовятся к важному турне в Австралию и Самоа осенью - их первой крупной зарубежной поездке с тех пор, как стало известно о раке Карла.

«Здоровье должно оставаться приоритетом номер один, хотя и движется по очень позитивной траектории», - сказал источник.