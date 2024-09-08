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ПОЗДРАВЛЯЕМ! В семье экс-продюсера эстонского отбора на Евровидение пополнение: ребенку дали звучное имя

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Томи и Анни Рахула.
Томи и Анни Рахула. Фото: Taavi Sepp

4 сентября в семье блогера Анни Рахула и ее мужа-музыканта Томи Рахула родился третий ребенок!

«Привет, Трой Рахула! 4 сентября этот замечательный парень присоединился к нам на суперскорости! Сестра и брат особенно горды и счастливы! Все мы», - написала Анни под фото, опубликованным в социальных сетях.

В конце мая Рахула объявили в социальных сетях, что скоро родится их третий ребенок. «4+1 #veelüksRahulabeebi (еще один малыш Рахула - прим.ред.)», - написали они в Instagram.

Анни и Томи Рахула поженились в августе 2013 года. У пары есть дочь Руби, которой в июне исполнилось 7 лет, и сын Тор, которому в августе исполнится 2 года.

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