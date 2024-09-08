ПОЗДРАВЛЯЕМ! В семье экс-продюсера эстонского отбора на Евровидение пополнение: ребенку дали звучное имя

«Привет, Трой Рахула! 4 сентября этот замечательный парень присоединился к нам на суперскорости! Сестра и брат особенно горды и счастливы! Все мы», - написала Анни под фото, опубликованным в социальных сетях.

В конце мая Рахула объявили в социальных сетях, что скоро родится их третий ребенок. «4+1 #veelüksRahulabeebi (еще один малыш Рахула - прим.ред.)», - написали они в Instagram.

Анни и Томи Рахула поженились в августе 2013 года. У пары есть дочь Руби, которой в июне исполнилось 7 лет, и сын Тор, которому в августе исполнится 2 года.