С четверга и до воскресенья в Нарве проходит фестиваль музыки и городской культуры Station Narva, который в седьмой раз наполнит приграничный город Нарва музыкой от артистов из Эстонии и из-за рубежа, продемонстрирует городское пространство под новым углом и пригласит обсудить традиции и будущее Ида-Вирумаа вместе с жителями региона. Посмотри в галерее, как прошел фестиваль в субботу!
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Алика и NOËP зажгли в Нарве! Смотрите, как прошел третий день фестиваля Station Narva
В субботу во внутреннем дворе Нарвской Эстонской гимназии состоялся бесплатный концерт ставшей суперзвездой уроженки Нарвы Алики, а в 17:00 NOËP дал бесплатный концерт во дворе Нарвского музея.
В 18:00 началась музыкальная программа на трех сценах Нарвского музея, где выступили премии Грэмми и грайм-звезды Flowdan из Англии, NOËP с приглашенной звездой Аликой, украинской фолктроник-группы Go_A, которая произвела фурор на конкурсе песни «Евровидение», норвежской хулиганской группы Tacobitch, финской авангардистки Пелкки Поутанен, электронного музыканта Modulshtein и актрисы MariQ с новой совместной программой, нарвского электронного проекта ODIN и диджей-дуэта Työmik Bassofsky & itsmebruh. В кинозале замка будет показан документальный фильм «NOËP: первый стадион». До ночи для гостей фестиваля открыты экспозиция музея и внутренние помещения. Вход по фестивальному абонементу или билету на один день.