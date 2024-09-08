ГАЛЕРЕЯ Алика и NOËP зажгли в Нарве! Смотрите, как прошел третий день фестиваля Station Narva

В 18:00 началась музыкальная программа на трех сценах Нарвского музея, где выступили премии Грэмми и грайм-звезды Flowdan из Англии, NOËP с приглашенной звездой Аликой, украинской фолктроник-группы Go_A, которая произвела фурор на конкурсе песни «Евровидение», норвежской хулиганской группы Tacobitch, финской авангардистки Пелкки Поутанен, электронного музыканта Modulshtein и актрисы MariQ с новой совместной программой, нарвского электронного проекта ODIN и диджей-дуэта Työmik Bassofsky & itsmebruh. В кинозале замка будет показан документальный фильм «NOËP: первый стадион». До ночи для гостей фестиваля открыты экспозиция музея и внутренние помещения. Вход по фестивальному абонементу или билету на один день.