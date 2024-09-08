ГОРОСКОП НА 8 СЕНТЯБРЯ Овнам пора на заслуженный отдых, а Рыб ждут в начале дня мелкие трудности

Стрелец

День будет интересным и насыщенным. Не желая сидеть без дела, вы охотно беретесь за все новое, не упускаете возможности научиться чему-то полезному, радуетесь возможности решить непростую задачу. Хоть вы и не стараетесь привлечь всеобщее внимание к своим успехам, они не останутся незамеченными. Люди, которые прежде вас недооценивали, поймут, что ошибались. Вероятны новые знакомства. Вы легко находите общий язык с теми, кого видите впервые, многим нравитесь. Этот день может положить начало долгой дружбе или романтическим отношениям, которые сыграют важную роль в вашей жизни.

Козерог

Не всегда легко ладить с окружающими. Сегодня вас порой понимают неправильно, поэтому приходится снова и снова объяснять простейшие вещи, и вас это совсем не радует. Но вам удается совладать с негативными эмоциями, а чувство юмора часто помогает разрядить обстановку. Так что серьезных конфликтов не возникает, да и мелкие недоразумения часто остаются в прошлом. День хорошо подходит для самостоятельной работы. Когда вас никто не отвлекает, вы отлично справляетесь со многими сложными делами. Удается заметить важные детали, ускользнувшие от других.

Водолей

Начало дня благоприятно. Появляется много новых идей. Обстоятельства позволяют немедленно приступить к реализации задуманного, так что не тратьте время напрасно и начинайте действовать. Первые шаги вам, возможно, придется сделать самостоятельно. Чуть позже появятся помощники и союзники. Не разочарует и вторая половина дня. Она подходит для общения с близкими людьми, каких-то семейных мероприятий. Хорошо принимать гостей: все отлично проведут время. Вероятны денежные поступления. Они окажутся очень кстати.

Рыбы

В начале дня возможны какие-то мелкие трудности, досадные недоразумения. Это не лучшее время для того, чтобы решать вопросы, связанные с деньгами. Легко ошибиться, потратить значительную сумму на пустяки. Со временем влияние позитивных тенденций усиливается, а ваше настроение улучшается. Вторая половина дня многим Рыбам обещает приятные встречи, интересные знакомства. Этот период хорошо подходит для разговоров о будущем, обсуждения планов. Не исключено, что вам подскажут, как лучше действовать и на чем стоит сосредоточиться в первую очередь.