Хочется ясности, определенности и порядка во всем. К сожалению, быстро добиться этого едва ли удастся. У многих сегодня появляются новые дела, и заниматься приходится совсем не тем, что было запланировано.
ГОРОСКОП НА 8 СЕНТЯБРЯ ⟩ Овнам пора на заслуженный отдых, а Рыб ждут в начале дня мелкие трудности
Это не помешает успеть все, что нужно, но поволноваться придется. Помните: сегодня проще действовать самостоятельно, чем пытаться договориться с людьми, которые не понимают, чего вы от них хотите. Не стоит обсуждать какие-то сложные вопросы, касаться тем, из-за которых прежде возникали разногласия. Вероятны споры; в другие дни их легко будет избежать. Вечер обещает приятные сюрпризы тем, кто влюблен, но пока не решился признаться в своих чувствах.
Овен
Начало дня благоприятно. Это отличное время для того, чтобы завершить дела, начатые раньше, выполнить обещания, решить вопросы, беспокоившие и вас, и ваших близких. Многое сразу получается отлично. Вы быстро учитесь, многое схватываете на лету, мгновенно запоминаете все, что может пригодиться. Вторая половина тоже сложится удачно, хотя и не будет столь блестящей. Отдохните, вы это заслужили. Можно повидаться с друзьями: они будут рады встрече, наверняка предложат что-то интересное и необычное. Не разочарует и романтическое свидание.
Телец
Может быть непросто сохранить душевное равновесие в начале дня. Вы вспыльчивы, нетерпеливы, можете всерьез рассердиться, если кто-то не понимает вас с полуслова. Серьезных конфликтов в это время все же не возникнет. Окружающие настроены дружелюбно, часто идут на уступки, стараются порадовать вас. Вторая половина дня будет интересной и плодотворной. Это отличное время и для начала новых дел, и для завершения тех, которым вы уже отдали немало сил. Некоторые Тельцы получат заслуженную награду за давно проделанную работу.
Близнецы
Нужна осторожность во всем, что связано с деньгами. Это не лучший день для решения важных финансовых вопросов. Может быть сложно правильно оценить ситуацию, выбрать из нескольких вариантов лучший. Старайтесь прислушиваться к советам старых знакомых, опыту которых доверяете. В остальном день благоприятен. Он обещает успехи в работе, настоящий прорыв там, где долго приходилось топтаться на месте. Вы отлично ладите с окружающими, можете договориться даже с теми, с кем прежде спорили по любому поводу.
Рак
Благоприятный день для профессиональных контактов, например, встреч с потенциальными деловыми партнерами и возможными работодателями, обсуждения условий сотрудничества. Ваши знания и умения не остаются незамеченными. Возможны необычные и неожиданные, но очень заманчивые предложения. Гармонично складываются и личные отношения. Вы терпеливы и деликатны с близкими, они за это благодарны. Вторая половина дня – отличное время для творчества. Появляется много хороших идей. Хочется реализовать их немедленно, и обстоятельства это позволяют.
Лев
Начало дня будет беспокойным и неоднозначным. Вы не поддаетесь на провокации окружающих, но порой идете на поводу у собственных мимолетных желаний, а потом жалеете об этом. Возможны неудачные совпадения, мелкие недоразумения. Но настроения вам они не испортят и отказаться от задуманного не заставят. Вторая половина дня проходит гораздо спокойнее. Многим Львам в это время предстоит заниматься семейными делами, решать домашние проблемы и помогать близким. Вечер порадует встречей с человеком, по которому вы скучали.
Дева
Первая половина дня приносит массу новостей. Полезно будет проверить поступающую информацию: кто-то может ввести вас в заблуждение, вовсе этого не желая. Это благоприятное время для общения с людьми, которые, как вам кажется, могут стать надежными союзниками или друзьями. Во второй половине дня нужно будет сосредоточиться на рутинных делах. Некоторым Девам к тому же придется вернуться к вопросам, которые они давным-давно считали решенными. Это довольно утомительный период, но очень плодотворный. Вечером вы сами удивитесь тому, сколько всего успели.
Весы
Подходящий день для того, чтобы исправлять ошибки, допущенные раньше, что-то переделывать и усовершенствовать. Вы справляетесь с этим отлично, причем порой даже стараться особенно не приходится. Интуиция подсказывает, как лучше действовать и что нужно предпринять. Будет возможность что-то изменить к лучшему в деловых и личных отношениях. Остаются в прошлом разногласия и споры, сейчас вы с полуслова понимаете тех, с кем прежде не находили общего языка. Во второй половине дня многим Весам будет полезно спокойно обдумать события последних недель. Возможно, вы придете к неожиданным, но верным выводам.
Скорпион
Едва ли появятся какие-то серьезные причины для беспокойства и тревоги. Многое складывается хорошо, а если и возникают какие-то проблемы, вы быстро понимаете, как их можно решить. Часто помогают люди, которым вы прежде оказали какие-то важные услуги. Звезды обещают вам приятные встречи. Будет шанс восстановить отношения, которыми вы когда-то дорожили, помириться с человеком, с которым вы были в ссоре. День подходит для того, чтобы проявить инициативу в общении с тем, кто давно вам симпатичен, сделать первый шаг к сближению. Не исключено начало головокружительной романтической истории.
Стрелец
День будет интересным и насыщенным. Не желая сидеть без дела, вы охотно беретесь за все новое, не упускаете возможности научиться чему-то полезному, радуетесь возможности решить непростую задачу. Хоть вы и не стараетесь привлечь всеобщее внимание к своим успехам, они не останутся незамеченными. Люди, которые прежде вас недооценивали, поймут, что ошибались. Вероятны новые знакомства. Вы легко находите общий язык с теми, кого видите впервые, многим нравитесь. Этот день может положить начало долгой дружбе или романтическим отношениям, которые сыграют важную роль в вашей жизни.
Козерог
Не всегда легко ладить с окружающими. Сегодня вас порой понимают неправильно, поэтому приходится снова и снова объяснять простейшие вещи, и вас это совсем не радует. Но вам удается совладать с негативными эмоциями, а чувство юмора часто помогает разрядить обстановку. Так что серьезных конфликтов не возникает, да и мелкие недоразумения часто остаются в прошлом. День хорошо подходит для самостоятельной работы. Когда вас никто не отвлекает, вы отлично справляетесь со многими сложными делами. Удается заметить важные детали, ускользнувшие от других.
Водолей
Начало дня благоприятно. Появляется много новых идей. Обстоятельства позволяют немедленно приступить к реализации задуманного, так что не тратьте время напрасно и начинайте действовать. Первые шаги вам, возможно, придется сделать самостоятельно. Чуть позже появятся помощники и союзники. Не разочарует и вторая половина дня. Она подходит для общения с близкими людьми, каких-то семейных мероприятий. Хорошо принимать гостей: все отлично проведут время. Вероятны денежные поступления. Они окажутся очень кстати.
Рыбы
В начале дня возможны какие-то мелкие трудности, досадные недоразумения. Это не лучшее время для того, чтобы решать вопросы, связанные с деньгами. Легко ошибиться, потратить значительную сумму на пустяки. Со временем влияние позитивных тенденций усиливается, а ваше настроение улучшается. Вторая половина дня многим Рыбам обещает приятные встречи, интересные знакомства. Этот период хорошо подходит для разговоров о будущем, обсуждения планов. Не исключено, что вам подскажут, как лучше действовать и на чем стоит сосредоточиться в первую очередь.