Известный эстонский радиоведущий делится семейной фотографией: «Сандра - это же настоящая Барби!»

Перевод: Елизавета Лынник

Андрес Пуусепп делится в Instagram милым снимком, сделанным на острове Порос в Греции, на котором он запечатлен вместе с возлюбленной Сандрой и их маленькой дочкой.

Как видно на фото, Андрес и Сандра очень счастливы и наслаждаются отдыхом на полную катушку.

«Боже, Сандра действительно как Барби в реальной жизни!» - восклицает Грете Кульд в комментарии к фото.

«Великолепно! А Андрес так похудел», - делится мнением другой комментатор.

«Ну, Андрес выглядит очень-очень хорошо рядом с этой красивой девушкой. Вот вам пример того, как много зависит от человека в вопросе внешности», - считает третий.

Андрес Пуусепп и Сандра Сиймуссаар стали родителями в марте этого года. О беременности пара объявила в ноябре прошлого года. Маленькая девочка, родившаяся весной, получила имя Лисеэ.