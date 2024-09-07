«Пиратские зубы исчезли». Джонни Депп впервые за 30 лет вылечил зубы

Комментаторы отметили, насколько помолодел актер после того, как исправил свою улыбку: «Он выглядит таким счастливым! И здоровым, и ему исправили зубы!», «Теперь никто не сможет сказать ничего плохого о зубах Джонни Деппа, у него красивый рот, очень здоровый вид», «Пиратские зубы исчезли, жемчужные выглядят прекрасно», «Да, кто-то проделал прекрасную работу над его зубами. Улыбка стала ещё великолепнее! Но это было и раньше, в моих глазах. Я люблю его», «Я беспокоилась только о том, что он может потерять несколько зубов, но даже если бы он потерял их все, я бы любила его по-прежнему!».