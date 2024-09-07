Джонни Депп, видимо, прошeл через масштабную стоматологическую операцию. В сети появилось видео, в котором 61-летний Депп улыбается, показывая гораздо более здоровые зубы, чем у него были до этого, пишет Spletnik.
«Пиратские зубы исчезли». Джонни Депп впервые за 30 лет вылечил зубы
Пост загрузил бармен из одного из заведений на Багамах, куда зашел актер и сфотографировался с посетителями.
Комментаторы отметили, насколько помолодел актер после того, как исправил свою улыбку: «Он выглядит таким счастливым! И здоровым, и ему исправили зубы!», «Теперь никто не сможет сказать ничего плохого о зубах Джонни Деппа, у него красивый рот, очень здоровый вид», «Пиратские зубы исчезли, жемчужные выглядят прекрасно», «Да, кто-то проделал прекрасную работу над его зубами. Улыбка стала ещё великолепнее! Но это было и раньше, в моих глазах. Я люблю его», «Я беспокоилась только о том, что он может потерять несколько зубов, но даже если бы он потерял их все, я бы любила его по-прежнему!».
Отметим, улыбку актера стали активно обсуждать после Каннского кинофестиваля прошлого года: тогда его сфотографировали на красной дорожке в рамках продвижения фильма «Жанна Дюбарри».
Многие заметили, что у актера сильно пожелтели зубы, кто-то в соцсетях назвал их «гниющими». Актер уже жаловался на состояние своих зубов, но это было почти 30 лет назад: тогда в интервью журналу Premiere он рассказывал, что у него к 30 годам было «много кариеса».