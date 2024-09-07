Королевская прокурорская служба Британии (CPS) объявила о снятии с опального голливудского продюсера Харви Вайнштейна предъявленных ему в 2022 году обвинений в сексуальных домогательствах, сообщает Би-би-си.
Власти Британии сняли с Харви Вайнштейна обвинения в сексуальных домогательствах
Свое решение прокуроры объяснили тем, что, изучив материалы дела, пришли к выводу, что «реальных перспектив для вынесения обвинительного приговора больше нет».
Вайнштейн, которому в этом году исполнилось 72 года, проходил обвиняемым по делу о двух эпизодах сексуальных домогательств к женщине в Лондоне, предположительно произошедших в 1996 году.
Глава прокурорского отдела по борьбе с особыми преступлениями и терроризмом Фрэнк Фергюсон заявил, что в его обязанности входит постоянный пересмотр уголовных дел, и заверил, что «объяснил принятое решение всем сторонам».
«Мы всегда призываем всех потенциальных жертв сексуального насилия обращаться в полицию, чтобы мы могли исполнить требование закона и возбудить уголовное дело», - отметил он.
Вайнштейн был осужден на 23 года в Нью-Йорке в 2020 году за изнасилование и сексуальные домогательства.
В апреле апелляционный суд отменил приговор, постановив, что Вайнштейн не получил справедливого судебного разбирательства.
Он по-прежнему содержится в нью-йоркской тюрьме Райкерс-Айленд в ожидании повторного судебного процесса в этом году.
Вайнштейн также был приговорен к 16 годам тюремного заключения по отдельному делу об изнасиловании в Калифорнии, которое он обжалует.
Решение женщин выступить с обвинениями против Вайнштейна привело к появлению движения #MeToo, направленного против сексуального насилия со стороны влиятельных мужчин.
Вайнштейн отрицал вину и утверждал, что стал жертвой голливудских интриг.
Он был одним из основателей киностудии Miramax, выпустившей такие культовые фильмы, как «Влюбленный Шекспир» (премия «Оскар» за лучшую картину) и «Криминальное чтиво».