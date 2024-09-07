НАРВА ОТЖИГАЕТ! Смотрите, кто пришел насладиться первым днем фестиваля Station Narva

С четверга по воскресенье в Нарве пройдет фестиваль музыки и городской культуры Station Narva, который в седьмой раз наполнит приграничный город Нарва музыкой от артистов из Эстонии и из-за рубежа. Музыкальный фестиваль открылся бесплатным концертом группы Puuluup во дворе Нарвского музея. Смотри фотографии с места событий!