С четверга по воскресенье в Нарве пройдет фестиваль музыки и городской культуры Station Narva, который в седьмой раз наполнит приграничный город Нарва музыкой от артистов из Эстонии и из-за рубежа. Музыкальный фестиваль открылся бесплатным концертом группы Puuluup во дворе Нарвского музея. Смотри фотографии с места событий!
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НАРВА ОТЖИГАЕТ! ⟩ Смотрите, кто пришел насладиться первым днем фестиваля Station Narva
Организаторы фестиваля Station Narva 2024 привозят в Нарву таких музыкальных звезд, как Spiritualized и Flowdan, а также представят сценарии будущего для Ида-Вирумаа. Фестиваль проходит уже седьмой раз и объединяет музыку и дискуссии.
Кроме музыкальной программы и мероприятий в музеях, на фестивале пройдут публичные обсуждения в рамках дискуссионного дня BAZAR, художественные выставки. Также пройдет день будущего, посвященный креативной индустрии, в мультимедийном центре OBJEKT и совместные завтраки и экскурсии по городу и его окрестностям.