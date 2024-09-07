«Всех больше интересовало публичное сожжение на костре»: Шакира заявила, что пошла на сделку с испанским правительством по делу о неуплате налогов ради своих детей

47-летняя Шакира была должна 7,6 млн долларов за период с 2012 по 2014 год. Долгое время певица свою вину отрицала.

«Я хочу, чтобы мои дети видели меня как женщину, которая объясняла ситуацию спокойно и в своe время, когда считала это необходимым, а не когда еe заставляли», - сказала она.

«Мне нужно, чтобы они знали, что я приняла это решение, чтобы защитить их, быть рядом с ними и жить дальше, а не из трусости или чувства вины», - отметила она.

Она добавила, что испанское правительство было «больше заинтересовано в том, чтобы публично сжечь ее на костре, чем в том, чтобы выслушать ее объяснения». Шакира также отметила, что правительство намеренно выдумало историю, которая выставляла ее не в лучшем свете: якобы она обманным путем «выманила» у государства деньги.

«В 2011 году я хотела, чтобы мои отношения с Жераром Пике, который в то время был связан с Испанией по работе, процветали», - отметила она.

Пике играл в местном клубе «Барселона» с 2008 по 2022 год, когда завершил спортивную карьеру. Шакира и Пике встречались с 2011 по 2022 год, у них двое сыновей: 11-летний Милан и девятилетний Саша.

О расставании Жерара Пике и Шакиры стало известно летом 2022 года. Поводом для разрыва стала измена со стороны Пике: он начал встречаться с новой девушкой Кларой Чиа, которая гораздо моложе Шакиры.

Певица не стала скрывать от поклонников свои чувства по поводу случившегося. Она говорила о своих переживаниях в интервью и даже записала о бывшем возлюбленном и его новой пассии песню, в которой заявила, что экс-бойфренд променял ее на «дешевую копию».