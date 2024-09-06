Отказали в регистрации: бренд Меган Маркл оказался под ударом

USPTO отклонило ее заявку, указав, что формулировка названия ее торговой марки является общим названием для Санта-Барбары в Калифорнии, пишет Hindustan Times.

Меган получила три месяца на то, чтобы отреагировать на «неокончательное официальное действие» USPTO. Если она этого не сделает, ее заявка будет отклонена. Эта неудача совпадает с задержкой запуска продукта ее бренда.

Несмотря на гламурный дебют в Instagram пять месяцев назад, бренд до сих пор не предложил ни одной продукции для продажи широкой общественности.

В 48-страничном документе USPTO перечислил ряд оснований для отказа Меган в регистрации торговой марки. Среди них - необходимость изъять все описательные слова, касающиеся Riviera, соблюдать правила подачи заявок по нескольким классам, а также предоставить четкое описание товаров.

Такие описания товаров, как «кухонные принадлежности», «сковородки» и «салфетки для коктейлей», были признаны чиновниками слишком неточными.

Меган обязана доплатить 700 долларов, чтобы продолжить работу. Кроме того, ее команда во главе с известным американским адвокатом Марджори Уиттер Норман неправильно заполнила форму, и заявка даже не была подписана. Инсайдер пообщался с The Express и сообщил, что регистрация торговой марки является очень сложной процедурой.

Источник также сообщил, что Меган «полностью предана» своему бренду, добавив, что «это никоим образом не приведет к отказу от него». Но пока будущее American Riviera Orchard остается неопределенным, поскольку нет товаров, доступных для продажи широкой общественности. Бренд имеет небольшой веб-сайт и страницу в Instagram, на которых покупатели ничего не могут купить.

Меган уже вызвала ажиотаж в социальных сетях, когда отправила баночки с вареньем инфлюенсерам и известным друзьям-звездам. Этот ограниченный доступ не привел к полному запуску продукта.