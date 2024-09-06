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Отказали в регистрации: бренд Меган Маркл оказался под ударом

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Меган Маркл.
Меган Маркл. Фото: Jack Plunkett

Серьезным ударом для Меган Маркл стало отклонение заявки на регистрацию торговой марки ее новой империи товаров для дома. Герцогиня решила продавать товары исключительно под названием American Riviera Orchard и обратилась в американское Бюро патентов и торговых марок (USPTO). Меган Маркл получила три месяца на то, чтобы отреагировать на выводы американских специалистов. Если она этого не сделает, ее заявка будет окончательно отклонена.

USPTO отклонило ее заявку, указав, что формулировка названия ее торговой марки является общим названием для Санта-Барбары в Калифорнии, пишет Hindustan Times.

Меган получила три месяца на то, чтобы отреагировать на «неокончательное официальное действие» USPTO. Если она этого не сделает, ее заявка будет отклонена. Эта неудача совпадает с задержкой запуска продукта ее бренда.

Несмотря на гламурный дебют в Instagram пять месяцев назад, бренд до сих пор не предложил ни одной продукции для продажи широкой общественности.

В 48-страничном документе USPTO перечислил ряд оснований для отказа Меган в регистрации торговой марки. Среди них - необходимость изъять все описательные слова, касающиеся Riviera, соблюдать правила подачи заявок по нескольким классам, а также предоставить четкое описание товаров.

Такие описания товаров, как «кухонные принадлежности», «сковородки» и «салфетки для коктейлей», были признаны чиновниками слишком неточными.

Меган обязана доплатить 700 долларов, чтобы продолжить работу. Кроме того, ее команда во главе с известным американским адвокатом Марджори Уиттер Норман неправильно заполнила форму, и заявка даже не была подписана. Инсайдер пообщался с The Express и сообщил, что регистрация торговой марки является очень сложной процедурой.

Источник также сообщил, что Меган «полностью предана» своему бренду, добавив, что «это никоим образом не приведет к отказу от него». Но пока будущее American Riviera Orchard остается неопределенным, поскольку нет товаров, доступных для продажи широкой общественности. Бренд имеет небольшой веб-сайт и страницу в Instagram, на которых покупатели ничего не могут купить.

Меган уже вызвала ажиотаж в социальных сетях, когда отправила баночки с вареньем инфлюенсерам и известным друзьям-звездам. Этот ограниченный доступ не привел к полному запуску продукта.

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