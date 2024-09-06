Папа Римский раскритиковал пары, которые заводят животных вместо детей

Папа Римский Франциск во время визита в Индонезию в рамках более широкого тура по Юго-Восточной Азии похвалил семьи, которые воспитывают троих и больше детей, а тех, кто вместо детей заводит животных, призвал одуматься и расставить приоритеты правильно, потому что «это не может закончиться хорошо», пишет Daily Mail.

Глава Ватикана уже давно и неоднократно призывал пары отдавать приоритет детям, а не домашним животным, рассматривая тенденцию бездетности как серьезную общественную проблему. В 2023 году он отругал женщину, которая попросила его благословить ее собаку, назвав ее «ребенком». По словам Папы, он «потерял терпение».

Франциск давно высказывался о снижении рождаемости на Западе, особенно в Европе, где коэффициент рождаемости упал до 1,5 ребенка на женщину, что значительно ниже коэффициента воспроизводства в 2,1. По его словам, сейчас внимание к домашним животным заменяет радость и ответственность воспитания семьи.

Помимо критики бездетных владельцев домашних животных, Папа Франциск также предостерег от использования религии для разжигания конфликтов. Папа и великий имам Насаруддин Умар подписали декларацию в мечети Истикляль. Единство между конфессиями было центральной темой поездки понтифика, и декларация призвала к «религиозной гармонии ради человечества» в крупнейшей мечети Юго-Восточной Азии.

«Глобальное явление дегуманизации особенно отмечено широко распространенным насилием и конфликтами. Особенно тревожно, что религия часто используется в этом отношении. Роль религии должна включать поощрение и защиту достоинства каждой человеческой жизни», - говорится в ней.

Поездка в Индонезию - третья поездка Папы и первая после Иоанна Павла II в 1989 году. Католики составляют менее трех процентов населения Индонезии - около восьми миллионов человек, по сравнению с 87% процентами, или 242 миллионами, которые являются мусульманами.

6 сентября понтифик отправился в Папуа-Новую Гвинею, а затем сделает остановки в Восточном Тиморе и Сингапуре. Эта поездка станет самым продолжительным туром его папства.