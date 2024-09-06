ФОТО «Знает, что такое горячо»: Пэрис Хилтон снялась топлес

«Пэрис Хилтон знает, что такое "горячо". Спустя 20 лет после того, как Хилтон стала именем нарицательным, она доказывает, что быть иконой - это не работа, а образ жизни», - говорится в подписи к снимкам.

Для обложки издания Хилтон позировала топлес, прикрыв голую грудь мороженым. Также Хилтон засветила декольте в расстегнутом джинсовом комбинезоне. Светская львица позировала в одежде девушек из группы поддержки спортивных команд. Модель также снялась в расстегнутой белой блузке и туфлях-роликах.

Хилтон родилась в 1981 году в Нью-Йорке в семье наследников основателя сети отелей Hilton Конрада Хилтона. Пэрис - старший ребенок в семье. Кроме младшей сестры Ники Хилтон, у нее есть два брата - Баррон и Конрад Хилтоны.