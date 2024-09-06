Группа Linkin Park вернулась с новой солисткой спустя семь лет после смерти Беннингтона

Уже первый стрим концерта на канале группы в YouTube показал, как публика соскучилась по любимому коллективу, потому что за 11 часов после публикации его посмотрели более 2,8 млн человек.

Группа обновила свой состав, взяв вместо ушедшего Роба Бурдона нового барабанщика, Колина Бриттена, а вокалистом стала 38-летняя певица и автор песен Эмили Армстронг, бывшая участница бэнда Dead Sara.

Первым на лайве выступил Майк Шинода, вокалист, гитарист, клавишник, рэпер и один из основателей рок-группы, который вместе с Честером записал не один хит. Он и представил фанатам новых членов коллектива. Из «старого» состава в Linkin Park остались Брэд Делсон, Феникс и Джо Хан.

«Это очень особенный день для нас. В роли Честера Беннингтона сегодня каждый из вас», - заявил Шинода со сцены.

На выступлении группы прозвучал их свежий сингл The Emptiness Machine. Они также анонсировали новый альбом From Zero, который должен выйти 15 ноября.

Судя по реакциям во время стрима, новая вокалистка не разочаровала публику, поскольку она такая же экспрессивная, как Беннинг, и имеет очень похожую манеру исполнения.

Майк Шинода и Эмили Армстронг. Фото: Jordan Strauss