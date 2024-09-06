Робби Уильямс и его жена сообщили трагическую новость

Супруга Робби Айда в своем аккаунте рассказала, что Пупетт появилась у нее 18 лет назад, когда она еще не была знакома со своим будущим мужем. Собачка бегала за хозяйкой хвостом, превратившись в ее тень, а когда в их жизни возник брутальный Уильямс, Пупетт моментально завоевала его сердце.

Спустя год Робби и Айда завели Валли, который покорил их своим ласковым характером. «Через два года, когда мы с Робби решили связать себя узами брака, мы точно знали, чего хотим - праздник с нашими собаками. Пупетт была подружкой невесты, а Валли - свидетелем жениха».

К слову, на свадьбе присутствовали и другие шесть собак пары. К сожалению, до 14 годовщины, которую Уильямсы отметили месяц назад, повторно обменявшись клятвами, дожили только Пупетт и Валли. Как и тогда, в 2010-м, сейчас любимцам звездных супругов доверили важную роль свидетелей. «Они вместе и обрели покой, - заключила Айда. - Спасибо за счастье, которое вы дарили нам все эти годы».