На Reddit один родитель добавил фотографию фургона, припаркованного так, что он занимает более половины тротуара. «Как правильно парковаться?» - поднимает он вопрос. Но в комментариях разворачиваются настоящие переживания и страхи родителей, чьи дети еще не ходят самостоятельно, в преддверии будущей зимы.
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«Ребенок спит, двигаешь самокат и он начинает орать!» Родители с детскими колясками в замешательстве
«Те, кто тут жалуется, что проблемы нет, возьмите детскую коляску и в течение месяца погуляйте с ней. Может, тогда дойдет, что нужно больше думать о таких людях».
На Reddit люди откровенно рассказывают о том, как в городском пространстве не учитываются те, кто передвигается с детскими колясками. С похожими проблемами сталкиваются и люди с ограниченными возможностями.