ВИДЕО «Границы России заканчиваются здесь!» Максим Покровский с берега Нарвы указал россиянам, где их место

В подписи к видео сказано: «На границе Эстонии и России в Ивангороде висит плакат со словами: "Границы России нигде не заканчиваются". Так вот, гопникам надо время от времени напоминать, где проходят границы России. Желательно делать как можно чаще, чтобы не зарывались».