На странице группы «Ногу свело!» в TikTok, участники которой уже некоторое время находятся в Эстонии на съемках, появилось видео, на котором изображен солист Максим Покровский у берега реки Нарова на фоне крепости Ивангородской крепости.
ВИДЕО ⟩ «Границы России заканчиваются здесь!» Максим Покровский с берега Нарвы указал россиянам, где их место
В подписи к видео сказано: «На границе Эстонии и России в Ивангороде висит плакат со словами: "Границы России нигде не заканчиваются". Так вот, гопникам надо время от времени напоминать, где проходят границы России. Желательно делать как можно чаще, чтобы не зарывались».
В самом видео Максим поворачивается к Ивангороду и кричит: «Границы России заканчиваются здесь! Слава Украине!»
@nogusvelo На границе Эстонии и России в Иван-городе висит плакат со словами: "Границы России нигде не заканчиваются". Так вот, гопникам надо время от времени напоминать, где проходят границы России. Желательно делать как можно чаще, чтобы не зарывались. Давайте сделаем флешмоб - если у вас есть возможность оказаться на границе с РФ, сделайте подобное видео и опубликуйте его. Если у вас нет такой возможности, сделайте репост, чтобы донести эту информацию до тех, у кого такая возможность есть. Не забывайте ставить хештег #границароссиизаканчиваетсяздесь #ногусвело #макспокровский ♬ оригинальный звук - Ногу Свело!