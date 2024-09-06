«В 6 часов утра со двора доносился такой шум и звон стекла, что это меня испугало», - рассказывает женщина, живущая в тартуском районе Карлова. «Непонятно, почему мусоровоз выгружает контейнер со стеклом во время ночного покоя». Представитель AS Eesti Keskkonnateenused говорит, что вывоз мусора организован таким образом, чтобы он был максимально экологичным и эффективным.
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Жительницу Тарту разбудил громкий шум: почему они делают это так рано утром?
По словам жительницы Тарту, беседовавшей с изданием, мусоровоз часто приезжает к их многоквартирному дому в семь или восемь утра. Однако в эту среду мусоровоз приехал в 6 утра. «У меня было чуть приоткрыто окно, но шум стоял такой, что я проснулась. Было слышно, как двое мужчин разговаривают друг с другом. Я просто удивилась, почему они так рано выгружают стеклянную тару, зная, что людям помешают их действия».
Женщина задается вопросом, не может ли это быть связано с тем, что, если они начинают работать позже, они просто не успевают опустошить все контейнеры и поэтому начинают работать в 6 утра. «Разве мусоровозы не могут начинать рабочий день в восемь часов?» - спрашивает она.