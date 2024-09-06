Жительницу Тарту разбудил громкий шум: почему они делают это так рано утром?

По словам жительницы Тарту, беседовавшей с изданием, мусоровоз часто приезжает к их многоквартирному дому в семь или восемь утра. Однако в эту среду мусоровоз приехал в 6 утра. «У меня было чуть приоткрыто окно, но шум стоял такой, что я проснулась. Было слышно, как двое мужчин разговаривают друг с другом. Я просто удивилась, почему они так рано выгружают стеклянную тару, зная, что людям помешают их действия».