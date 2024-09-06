ОСОБЫЙ ШАРМ Таллиннский стилист назвала модный аксессуар сезона: «У женщин даже походка меняется!»

Шляпы частенько представлены на модных показах, а таллиннский стилист и флорист Татьяна Фитания рассказывает, что женщины все чаще обращаются к ней с запросом подобрать шляпу под вечерний туалет, строгий костюм или романтичное платье.

Женская шляпа всегда была знаком элегантности и шарма. Не секрет, что женщина преображается, если на ней дизайнерский головной убор.

«Рада, что в новом сезоне шляпы прочно заняли положение самого модного аксессуара, - говорит Татьяна Фитания. - Это триумф женственности и элегантности. Шляпкой мы можем подчеркнуть свой стиль, даже походка при этом меняется. Блеск в глазах и особый свет появляется. Магия, скажете вы? Нет, преображение внешности всегда делает женщину счастливой!»

Татьяна Фитания уверена, что шляпка украсит каждую женщину. Фото: Из личного архива Татьяны Фитании

Стилист подчеркивает, что в создании или же выборе шляпы можно дать волю фантазии. Здесь можно использовать плотные ткани, пряжки, броши, цветы из текстиля, крупные стразы и перышки. Критерия выбора в фасоне нет.

«Нужно тонко чувствовать характер женщины и учитывать, к какому наряду готовится шляпа. Тип лица, длина волос, цвет глаз также важны. Ведь это не просто дополнение к наряду, а визитная карточка индивидуальности человека, - объясняет Татьяна Фитания. - Ведь встретив даму в шляпке в театре или на вернисаже, вы надолго запомните ее образ. Но здесь есть важная деталь: туфли и сумочка должны соответствовать образу. Перчатки придадут особый шарм вечернему выходу. Кстати, не забываем о походке и прямой спинке. И настроение обеспечено!»

Стилист подчеркивает, что индивидуальность в этом сезоне особенно ценится. «Наверное, в этом и есть секрет, почему возникла идея создавать шляпы под образ и харизму человека», - говорит Татьяна Фитания и призывает не экономить на положительных эмоциях. Если шляпка сделает вас счастливой - непременно стоит завести ее в гардеробе.