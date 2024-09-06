ПОМОГИТЕ НАЙТИ SA Kadunud разыскивает пропавшую на Штромке женщину: с раннего утра до позднего вечера

Всех, кто видел 72-летнюю женщину с 15.00 29 августа 2024, просят немедленно связаться с организацией Kadunud по круглосуточному телефону 661 6776.

29 августа Департамент полиции и погранохраны сообщил, что полиция разыскивает 72-летнюю Вегитью, которая пропала на пляже Штромка.

В тот же день около 18.00 в полицию поступило сообщение о том, что женщина пошла купаться на пляже Штромка и пропала.

Полиция начала поиски Вегитьи сразу после получения сообщения, с воздуха ее искала команда вертолета Департамента полиции и погранохраны, а место, где она купалась, проверяли морские спасатели PPA и команда катеров Спасательного департамента. Кроме того, была обследована береговая зона. В 20.35 поиски на воде были прекращены, к сожалению, женщину так и не нашли. Полиция также проверила адреса, связанные с ней, в Палдиски и Пыхья-Таллинне.

30 августа в 07.26 начались поиски организацией SA Kadunud, занимающейся поисками пропавших людей.