Руководитель организации SA Kadunud Ааре Рюйтель говорит, что они ведут активные поиски 72-летней Вегитьи, которая пропала 29 августа на пляже Штромка. Рюйтель добавляет, что поиски длятся с раннего утра до позднего вечера: «Мы очень благодарны людям, которые нам помогают со своими дронами и катерами». Дочь Вегитьи также неустанно ищет свою мать и расклеила по всему Таллинну объявления.
ПОМОГИТЕ НАЙТИ ⟩ SA Kadunud разыскивает пропавшую на Штромке женщину: с раннего утра до позднего вечера
Когда руководитель организации SA Kadunud Ааре Рюйтель отвечает на телефонный звонок в четверг вечером, в его голосе слышится нотка усталости. В это время в поисках Вегитьи участвуют две группы, а также дроны и яхта. Однако около 21.00 поиски сворачиваются, чтобы возобновиться рано утром.
По словам Рюйтеля, в последние несколько дней они искали Вегитью с утра до вечера с группой примерно из 20 человек. Поиски начались в 07:26 30 августа.
«Район исчезновения - это залив Копли, его часть со стороны Штромки», - говорит Рюйтель. Поиски ведутся на суше, с помощью дрона и катеров на воде.
Берег пляжа Штромка и оконечность полуострова Копли прочесываются несколько раз в день. «Мы смогли выйти на катере в море на два дня. Мы провели два дня на южном и западном побережье острова Найссаар и вели поиски с помощью дрона. Мы расширили зону поиска на район между заливом Копли и островом Найссаар. Мы также проверили оборудование для видеонаблюдения в этом районе», - говорит Рюйтель порталу Elu24.
«Каждый день в море - новые поиски, и каждый день мы начинаем с нуля», - говорит Рюйтель, добавляя, что они просчитывают направление ветра и волн, что позволяет направлять поиски.
Рюйтель благодарит людей, которые приехали со своими дронами и лодками, чтобы помочь.
«Мы очень благодарны людям, которые нам помогают со своими дронами и катерами. Если вы можете оказать помощь, пожалуйста, сообщите нам по телефону 661 6776».
Приметы 72-летней Вегитьи:
* рост 160 см
* седые волосы
* среднее телосложение
* на ней был черно-белый купальник
Всех, кто видел 72-летнюю женщину с 15.00 29 августа 2024, просят немедленно связаться с организацией Kadunud по круглосуточному телефону 661 6776.
29 августа Департамент полиции и погранохраны сообщил, что полиция разыскивает 72-летнюю Вегитью, которая пропала на пляже Штромка.
В тот же день около 18.00 в полицию поступило сообщение о том, что женщина пошла купаться на пляже Штромка и пропала.
Полиция начала поиски Вегитьи сразу после получения сообщения, с воздуха ее искала команда вертолета Департамента полиции и погранохраны, а место, где она купалась, проверяли морские спасатели PPA и команда катеров Спасательного департамента. Кроме того, была обследована береговая зона. В 20.35 поиски на воде были прекращены, к сожалению, женщину так и не нашли. Полиция также проверила адреса, связанные с ней, в Палдиски и Пыхья-Таллинне.
30 августа в 07.26 начались поиски организацией SA Kadunud, занимающейся поисками пропавших людей.
Дочь Вегитьи неустанно ищет свою мать и расклеила объявления в центре Таллинна, а также в других районах города.